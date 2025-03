Le parole di Xabi Alonso sulla possibilità di rimontare il Bayern Monaco e qualificarsi ai quarti di UEFA Champions League.

Il Bayer Leverkusen ha di fronte una montagna da scalare. I ragazzi di Xabi Alonso, per accedere ai quarti di finale di UEFA Champions League, dovranno provare a ribaltare il 3-0 dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

La doppietta di Harry Kane e il gol di Musiala hanno messo in risalto una maggiore esperienza dei bavaresi rispetto ai detentori della Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione 23/24 ai limiti della perfezione, dovrà cercare di ritrovare quei presupposti per riuscire a rimettere in discussione una qualificazione che il Bayern Monaco ha messo dalla sua parte.

Di seguito le parole di Xabi Alonso che, nonostante le evidenti possibilità ridotte all’osso, non ha smesso di credere nella rimonta che diventerebbe una delle più incredibili nella competizione.

Xabi Alonso: “Niente è impossibile”

L’allenatore del Bayer Leverkusen ha parlato di un aspetto in particolare della UEFA Champions League che entra in gioco in queste serate e che potrebbe regalare ai suoi una serata storica: “Abbiamo parlato molto dell’aspetto emozionale, perché la Champions ti dà questi momenti, un po’ emozionanti, un po’ epici”.

L’ex calciatore del Real Madrid, poi, ha citato altri ribaltoni passati alla storia: “Non solo per la nostra rimonta col Liverpool, ma anche quella del Liverpool contro il Barcellona, della Roma contro il Barcellona, del Barcellona contro il Paris Saint-Germain. Queste cose succedono perché non dovrebbe succedere qualcosa di miracoloso anche qui?”. Senza dimenticarne una da calciatore, proprio contro il Milan: “Ho vinto una Champions rimontando da 3-0 a fine primo tempo. Niente è impossibile”