Erik ten Hag ha criticato il Bayer Leverkusen. L’allenatore è stato esonerato dopo appena due partite

Erik ten Hag sfoga il suo malcontento dopo l’esonero dalla panchina del Bayer Leverkusen. L’allenatore olandese era stato scelto dalle “Aspirine” in estate per sostituire Xabi Alonso, approdato al Real Madrid.

L’avventura di Ten Hag sulla panchina del Leverkusen è durata pochissimo. L’ex Manchester United, infatti, è stato esonerato dopo 2 partite di Bundesliga.

Sotto la guida dell’olandese, Schick e compagni hanno raccolto una sconfitta per 2-1 all’esordio in campionato e un pareggio per 3-3 contro il Werder Brema.

A questi due risultati si aggiunge la vittoria per 4-0 nel primo turno di Coppa di Germania contro il Großaspach. Tramite alcune parole affidate alla sua agenzia SEG, ten Hag ha espresso il malcontento per l’esonero.

“Licenziare un allenatore dopo due partite è senza precedenti”

Erik ten Hag ha esordito dicendo: “La decisione presa questa mattina dai responsabili del Bayer Leverkusen di sospendermi dal mio incarico è stata una sorpresa totale. Licenziare un allenatore dopo solo due partite di campionato è senza precedenti”.

L’allenatore ha proseguito: “Quest’estate molti giocatori chiave che avevano contribuito ai successi precedenti hanno lasciato la squadra. Costruire una nuova squadra affiatata è un processo delicato che richiede tempo e fiducia“.

“La dirigenza non era disposta a concedermi tempo”

Lo sfogo dell’olandese è proseguito così: “Un nuovo allenatore merita lo spazio necessario per realizzare la sua visione, stabilire degli standard, formare la squadra e imprimere il proprio stile di gioco”.

Ten Hag ha concluso dicendo: “Ho assunto questo incarico con piena convinzione ed energia, ma purtroppo la dirigenza non era disposta a concedermi il tempo e la fiducia necessari, cosa che mi rammarica profondamente. Ho la sensazione che questo non sia mai stato un rapporto basato sulla fiducia reciproca”.