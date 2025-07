Leverkusen, sconfitta per 5-1 contro il Flamengo U20 alla prima di ten Hag

Alla prima di Erik ten Hag, il Bayer Leverkusen perde 5-1 contro il Flamengo U20

Con la fine dell’era Xabi Alonso, è iniziata quella di Erik ten Hag.

Con lo spagnolo in panchina, il Bayer ha vinto la prima Bundesliga della sua storia, la seconda DFB Pokal (Coppa di Germania) e la prima Supercoppa di Germania.

Un capitolo glorioso e vincente, terminato con l’approdo dell’allenatore al Real Madrid. Per sostituirlo, il Leverkusen ha scelto ten Hag, reduce da 8 mesi di pausa dopo due anni al Manchester United.

Nel primo impegno stagionale, il Bayer Leverkusen ha affrontato il Flamengo U20, ma, stando al risultato ottenuto, la gara non è andata secondo le aspettative.

Bayer, com’è andata la prima di ten Hag

Nella prima partita disputata con Erik ten Hag in panchina, il Bayer Leverkusen ha perso per 5-1 contro il Flamengo U20. Nei primi 10 minuti sono andati in gol Lorran e Arthur, mentre a fine primo tempo la squadra brasiliana si è portata sul 4-0 con le marcature di Matheus Gonçalves e Pedro Leão.

In apertura di primo tempi, più precisamente al 54′, la formazione brasiliana ha realizzato il quinto gol con Gusttavo Sousa. La sfida si è conclusa con la prima e unica rete de Bayer, messa a segno da Montrell Culbreath.