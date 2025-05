Ten Hag è il nuovo allenatore del Bayer 04 Leverkusen: ecco il comunicato ufficiale del club.

Il Bayer 04 Leverkusen ha annunciato sui social il nuovo allenatore: Erik Ten Hag.

Il club tedesco ha comunicato sui social ufficiali: “Il Bayer 04 ha nominato Erik ten Hag come nuovo allenatore. L’olandese 55enne ha firmato un contratto con il club ufficiale fino al 30 giugno 2027“.

Continua poi: “Ten Hag, che di recente ha lavorato come allenatore del Manchester United in Premier League e ha vinto la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024 con il tradizionale club inglese, inizierà i preparativi per la stagione 2025/26 con il Bayer 04 il 1 luglio, quando inizierà il suo contratto“.

Il nuovo allenatore ha anche dichiarato: “Il Bayer 04 è uno dei migliori club in Germania e fa parte dell’élite europea allargata. Il club offre condizioni eccellenti e i colloqui con la dirigenza mi hanno impressionato molto. Sono venuto al Leverkusen per confermare le ambizioni che sono cresciute negli ultimi anni. È un compito entusiasmante costruire qualcosa insieme e sviluppare una squadra ambiziosa in questa fase di cambiamento“.

Bayer Leverkusen, le parole di Rolfes

“Con Erik ten Hag, possiamo contare su un allenatore esperto con un curriculum sportivo impressionante. Le sue sei vittorie con l’Ajax Amsterdam sono state straordinarie“, sottolinea il direttore sportivo del Bayer 04 Leverkusen, Simon Rolfes.

Poi continua: “Con tre titoli di campionato e due coppe vinte, lui e l’Ajax hanno dominato incontrastati il ​​calcio olandese dal 2018 al 2022. E con i successivi successi con il Manchester United, a volte in condizioni difficili, Erik ha anche dimostrato la sua classe come allenatore. Le nostre idee sul calcio coincidono. Con un calcio tecnicamente impegnativo e dominante, vogliamo puntare ai massimi livelli in Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League“.