Bayer Leverkusen, il ds Rolfes su Boniface: “Se torna, l’affare con il Milan si concluderà”
Le parole del ds del Bayer Leverkusen sulla questione Boniface.
Come raccontato nelle scorse ore Victor Boniface è tornato in Germania dopo aver svolto delle visite e degli esami particolarmente approfonditi a Milano a causa degli infortuni patiti in passato.
Il Milan quindi deciderà nelle prossime ore se tesserare o meno il calciatore classe 2000 o se andare su altri profili per l’attacco.
Nel frattempo il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha commentato: “Se Boniface torna al Leverkusen, l’affare con il Milan si concluderà. Non è un grande segreto“.
“Rinegoziare l’accordo? Non credo che accadrà“, ha detto al BILD. Per poi concludere parlando della sua condizione fisica: “La sua situazione fisica è migliorata rispetto all’inizio”.