Il PSG chiude avanti 4-1 il primo tempo a Leverkusen contro il Bayer: squadre già in 10 e due rigori sbagliati dai tedeschi

Succede di tutto nei primi 45′ alla BayArena di Leverkusen nel match tra il Bayer e il PSG.

Dopo il vantaggio di Pacho, infatti, Grimaldo sbaglia un rigore e la squadra di Hjulmand rimane in 10. Espulso Andrich per condotta violenta.

Neanche 5 minuti dopo ecco ristabilita la parità numerica. Zabarnyi commette un fallo da ultimo uomo e, oltre a ricevere il cartellino rosso, concede un calcio di rigore ai tedeschi, questa volta realizzato da Aleix Garcia.

Dal 41′ al 48′ prende poi il largo la squadra di Luis Enrique grazie alle reti di Doué, Kvaratskhelia e di nuovo Doué.

Spettacolo a Leverkusen

Prima frazione dunque spettacolare e ricca di colpi di scena. A trascinare i suoi è ancora una volta Desiré Doué, autore di una doppietta da centravanti. Luis Enrique ha infatti scelto lui al centro dell’attacco nell’attesa che Dembelé, appena rientrato tra i convocati, ritrovi la condizione migliore.

Un gol e un assist anche per l’ex Napoli Kvaratskhelia, quest’oggi in campo a destra con Barcola a sinistra. Difficoltà invece per Le Aspirine, con Andrich, che lascia in 10 i suoi a causa di una gomitata sul volto di Doué.