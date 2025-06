Baturina-Como, trattativa in salita: la Dinamo Zagabria chiede 25 milioni

In salita la trattativa del Como per Martin Baturina della Dinamo Zagabria: la situazione

Il Como ha messo gli occhi su Martin Baturina, ma la trattativa sembra essere complicata. Centrocampista croato classe 2003, come raccontato è da giorni nel mirino del club lombardo.

La situazione, però, non è rosea. L’offerta del Como, infatti, è lontana dalla valutazione che

Zvonimir Boban e la Dinamo Zagabria hanno del giocatore.

Se i biancoblù sono partiti da un’offerta di 12 milioni più bonus, fino ad arrivare a 17/18, la società croata chiede almeno 25 milioni per lasciare partire il giocatore oggi. La Dinamo, infatti, è forte anche delle numerose richieste per il classe 2003, di cui tre dalla Germania.

Boban, inoltre, vede per Baturina un futuro da vero numero 8, e gradirebbe la possibilità di poter lavorare sul ragazzo magari per un’altra stagione, per vederlo crescere ulteriormente.