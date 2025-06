Como, accordo vicino con Baturina: la Dinamo Zagabria chiede 30 milioni

Il Como inizia a lavorare sul mercato in entrata dopo il tentativo dell’Inter per Fabregas, respinto dal presidente Suwarso.

Respinto il tentativo dell’Inter per Fabregas, il Como inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione di Serie A. Fortissimo è l’interesse per Martin Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria.

Il club del presidente Suwarso è molto vicino al talento croato classe 2003, che in stagione ha messo a referto 6 gol e 12 assist in 45 partite.

Se l’accordo con il giocatore è vicino, la Dinamo Zagabria chiede inizialmente 30 milioni per lasciarlo partire.

I due club stanno parlando, con Fabregas che nella giornata di oggi si trova in Spagna per portare avanti delle trattative, segnale della centralità che ha nel progetto del Como e delle responsabilità che gli sono state affidate.