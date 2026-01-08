Battibecco tra Vinícius e il Cholo Simeone durante Atlético-Real: la ricostruzione

Il derby di Madrid è sempre una partita intensa, lo dimostra anche un episodio tra Simeone e Vinícius. I due sono stati protagonisti di un acceso battibecco vicino alla panchina dell’Atlético. Uno scontro verbale che ha richiesto l’intervento del quarto uomo Víctor García Verdura.

Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico argentino, dopo un confronto iniziale con il brasiliano, gli ha avrebbe detto: “Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico“.

Dopo diverse proteste, il quarto uomo ha cercato di calmare il Cholo Simeone, che ha continuato a ribadire il suo disappunto.

Alcuni istanti dopo, Vinícius ha cercato di riaccendere la discussione, e l’allenatore dell’Atlético Madrid ha proseguito con le proteste verso il quarto uomo.