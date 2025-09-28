Lazio, Basic torna in lista Serie A. Prende il posto di Dele-Bashiru
La Lazio inserisce Basic nella lista Serie A: le ultime novità in casa biancoceleste
La Lazio, a causa dell’infortunio rimediato da Fisayo Dele-Bashiru, ha inserito Toma Basic nella lista Serie A. Il centrocampista croato, dunque, torna a disposizione di Maurizio Sarri per le gare di campionato.
Il classe 1996 è a disposizione dell’allenatore in vista dei prossimi incontri di Serie A. Basic ha giocato l’ultima partita di Serie A il 20 maggio del 2024, quando il giocatore vestiva la maglia della Salernitana.
L’ultima presenze in Serie A con la maglia biancoceleste, invece, risale a due anni fa: Lazio-Cremonese del 28 maggio 2023.
Mentre per trovare l’ultima gara giocata da titolare è necessario tornare a qualche mese prima: il 4 gennaio dello stesso anno in Lazio-Lecce.