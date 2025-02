Il comunicato del Como sulla risoluzione consensuale di Daniele Baselli e Moutir Chajia che si separano dal club.

Dopo un mercato invernale che ha visto tanti arrivi in casa Como, il club lombardo ha comunicato due uscite.

Sono quelle di Daniele Baselli e di Moutir Chajia, per i quali è arrivata la risoluzione consensuale di comune accordo.

“Grazie Como! Grazie Lariani!”, ha scritto Baselli, sancendo così la fine della sua avventura in maglia biancoblù.

Arrivato nel 2022 dopo le esperienze con Atalanta e Torino, Baselli ha offerto il suo contributo al progetto del Como, portando qualità ed esperienza a centrocampo. Ora, il suo futuro è ancora da definire, ma non mancano le possibilità per una nuova avventura in Italia o all’estero.

Il comunicato del Como

Il Como 1907 ha deciso di comune accordo di separarsi da Daniele Baselli e Moutir Chajia.

L’esperienza e la leadership di Daniele sono state fondamentali per guidare la squadra nei momenti cruciali, mentre la creatività e la qualità offensiva di Moutir hanno aggiunto un’ulteriore dimensione in campo. Entrambi hanno avuto un ruolo chiave nel nostro percorso verso la Serie A, contribuendo al successo del club con un totale di 97 presenze.

Li ringraziamo sinceramente per la loro dedizione e l’impatto avuto al Como 1907, augurando loro il meglio per il futuro.

--> --> -->-->