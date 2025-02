Baselli saluta il Como: il centrocampista lascerà i biancoblù.

Daniele Baselli è pronto a lasciare il Como. Il centrocampista classe 1992 ha annunciato il suo addio al club biancoblù con un messaggio su Instagram, in cui ha voluto ringraziare la società e i tifosi per l’esperienza vissuta.

“Grazie Como! Grazie Lariani!”, ha scritto Baselli, sancendo così la fine della sua avventura in maglia biancoblù.

Arrivato nel 2022 dopo le esperienze con Atalanta e Torino, Baselli ha offerto il suo contributo al progetto del Como, portando qualità ed esperienza a centrocampo. Ora, il suo futuro è ancora da definire, ma non mancano le possibilità per una nuova avventura in Italia o all’estero.

Il Como, intanto, prosegue il proprio percorso in Serie A, puntando a trovare stabilità