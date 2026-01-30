Dopo Douglas Costa, anche Baselli. L’ex Torino a un passo dal Chievo Verona in Serie D

Il Chievo Verona piazza un altro grande colpo per la categoria: vicino Daniele Baselli

Dopo l’acquisto di Douglas Costa, che ancora deve arrivare in Italia, il Chievo Verona piazza un altro acquisto decisamente fuori categoria per la Serie D.

Attualmente al secondo posto nel girone B, alle spalle della Folgore (-8) ma davanti a Villa Valle, Casatese e Milan Futuro, il club gialloblù è vicinissimo a Daniele Baselli.

È fatta, infatti, per l’ex Torino, Atalanta e Como tra le altre. Dopo aver raggiunto l’accordo, nella mattinata di sabato 31 gennaio sono attese le firme e poi il suo arrivo in Veneto.

Dopo l’ultima esperienza con il Padova in B, dunque, il classe 1992 giocherà in Serie D. Un’operazione uguale a quella di Douglas Costa, ovvero sei mesi nella quarta divisione italiana e poi – in base alle presenze – il trasferimento all’Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti insieme a Balotelli, squadra che ha la stessa proprietà ma che in questo momento ha finito gli slot per i calciatori extracomunitari.