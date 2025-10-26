Betis, Bartra: “Antony? Quando si ha fiducia è tutto più semplice”

Le parole del difensore spagnolo ai microfoni di gianlucadimarzio.com

Il Betis Siviglia sta vivendo un grande momento sia ne LaLiga che in Europa League: sesto posto nel campionato spagnolo e 5 punti conquistati nella prima fase in Europa.

Pareggio conquistato all’ultimo respiro contro il Nottingham Forest, poi vittoria con il Ludogorets e altro pari con il Genk: il Betis vuole dire la sua in questa edizione.

Per parlare della stagione, Marc Bartra, difensore degli spagnoli, ha raccontato il percorso che verrà ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Marc Bartra sul momento del Betis Siviglia

Uno dei motivi per cui il Betis Siviglia in questo anno solare è tornato a volare ha un nome: Antony.

E per Marc Bartra non è difficile capire perché, dopo il flop al Manchester United, al Betis è tornato quello dei giorni migliori all’Ajax: “Qui ha la fiducia di tutti dal primo giorno e di conseguenza la sua autostima è cresciuta. I tifosi lo adorano. È allegro e felice e quando a un giocatore di talento aggiungi la fiducia… ecco i risultati”.

Per tanti il Betis è una delle favorite per la vittoria finale. Potrebbe essere la mina vagante di questa Europa League? “È bello quando ci considerate come una delle favorite… significa che stiamo facendo bene le cose. A noi però non interessa l’essere favoriti, guardiamo da partita in partita. Ci aspettano tre partite tutt’altro che facili, ma siamo il Betis e vogliamo vincerle tutte”.