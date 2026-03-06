Milan, Bartesaghi torna in gruppo: le ultime verso il derby

Davide Bartesaghi nuovamente in gruppo a tre giorni dal derby: il terzino torna disponibile in vista di Milan-Inter

Bartesaghi nuovamente in gruppo a tre giorni da Milan-Inter. Il terzino ha preso parte all’allenamento odierno insieme al resto della squadra e sarà a disposizione di Allegri in vista del derby, dopo che contro la Cremonese aveva lasciato il campo per un risentimento al flessore destro.

Da capire ora se l’allenatore rossonero deciderà di schierarlo titolare contro l’Inter, preferendolo dunque a Estupinan, oppure se preferirà preservare l’italiano in favore dell’ex Brighton.

Il classe 2005 potrebbe essere risorsa importante anche a partita in corso, considerando anche l’assenza di Gabbia, operatosi negli ultimi giorni per un’ernia inguinale.