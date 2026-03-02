Milan, Gimenez verso il rientro in gruppo. Escluse lesioni per Bartesaghi

Esami senza lesioni per Davide Bartesaghi, controllo positivo anche per Santiago Giménez, sempre più vicino al ritorno in allenamento con il Milan

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Milan dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna. Per il giovane difensore Davide Bartesaghi è stato riscontrato un risentimento al flessore destro, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni.

Le sensazioni restano positive e lo staff medico rossonero confida in un suo rientro in gruppo verso la metà della prossima settimana.

Notizie favorevoli anche per Santiago Giménez. La visita di controllo ha dato esito positivo e l’attaccante proseguirà nei prossimi giorni il lavoro propedeutico necessario prima di tornare ad allenarsi con i compagni. Se non ci saranno intoppi, il suo reintegro completo potrebbe avvenire a breve.

Due aggiornamenti che fanno sorridere lo staff tecnico rossonero, impegnato a recuperare uomini importanti in vista dei prossimi impegni stagionali.