Bartedì #3: l’analisi della giornata di Serie B – Secondo posto, tutto aperto! | VIDEO

Online la nuova puntata dell’analisi e commento sul campionato di Serie B

Una nuova giornata di Serie B si è conclusa, una nuova puntata di Bartedì è in onda.

Bartedì è la video-rubrica condotta da Lorenzo Vero, e con i contributi della redazione di gialucadimarzio.com, online sul canale YouTube di Gianluca Di Marzio ogni martedì alle 19:00.

Approfondimenti, riflessioni, racconti e spunti: la Serie B è un campionato ricco di temi, e noi proviamo a sviscerarli.

Bartedì #3: i temi della puntata

La vittoria dello Spezia contro il Pisa ha riaperto la corsa al secondo posto.

Aperta come non mai anche la lotta in zona playoff e in zona playout. Vincono le ultime tre in classifica: Frosinone, Salernitana e Cosenza.

Alla realizzazione della puntata hanno partecipato:

Rocco Cristarella

Alessandro Neve

Davide Balestra

Fabrizio Rivara

Andrea Benedetto