Padova, preso anche Barreca: visite mediche in corso, poi la firma

Dopo Di Maggio, il Padova ha preso anche Barreca per la corsia mancina

Il Padova non si ferma e continua nella costruzione della rosa in vista del sempre più imminente ritorno in Serie B.

Dopo Luca Di Maggio, arrivato dall’Inter per il centrocampo (qui foto e video del suo arrivo), ora è fatta per un altro rinforzo importante.

Si tratta del terzino sinistro Antonio Barreca, che arriva da svincolato dopo l’ultima esperienza sempre in Serie B con la maglia del Sudtirol.

Sono già in corso le sue visite mediche. Una volta concluse si sposterà poi in sede per la firma.