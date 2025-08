Torino, Baroni si presenta: “Ogni giocata deve avere un’anima, qui si vive di passione”

Le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Torino.

Marco Baroni si presenta al Torino.

L’ex Lazio, dopo l’annuncio ufficiale come nuovo allenatore dei granata e le prime settimane di lavoro, ha tenuto la prima conferenza stampa.

Al centro delle sue parole gli obiettivi, i metodi di lavoro e non solo.

Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

Torino, le parole di Baroni durante la presentazione

Il neo allenatore del Torino ha iniziato dicendo: “Gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno dopo giorno, non mi piacciono i proclami, mi piace il lavoro, mi piace la dedizione. Solo attraverso il lavoro si può raggiungere quello che vogliamo, quello che la squadra deve portare e fare, quando si parla della proposta di calcio, io credo molto nell’emozionalità della squadra, è un valore tecnico per me. Una squadra che si dona, che si batte con coraggio, voglia, con partecipazione collettiva, io quello che insieme al mio staff voglio portare è questa idea di calcio”.

Baroni ha proseguito: “Ogni giorno ci presentiamo con la luce negli occhi, il ritiro per me è un momento importante, fondamentale, inizi a toccare e vedere, proporre, avere delle risposte. Sono abituato a lavorare con chi ho a disposizione, noi allenatori abbiamo anche dovuto adattarci ad un mercato così lungo, mercato che poi sarà ancora aperto nonostante l’inizio del campionato, la mia concentrazione è rivolta sul campo. Il confronto con la società è costante, da questo punto di vista stiamo facendo le valutazioni e vedendo le opportunità”

Sull’attaccante colombiano mancato tanto al Torino nella passata stagione: “Zapata è fondamentale, importante, un giocatore grandissimo sotto tutti gli aspetti, la testa è sempre dentro la squadra, ora aspettiamo che riporti il fisico, perché non è un giocatore che ha bisogno di stimoli. I primi giorni di Toro li vivo nella pienezza del lavoro, nella conoscenza delle persone con cui si lavora, non parlo solo dei calciatori, ho trovato un ambiente di lavoro focalizzato sull’insieme, io credo molto in questa parola, quando dico insieme allargo questo a tutte le componenti. Non vedo l’ora di conoscere e percepire questa passione. Qui si vive di passione e noi dobbiamo lavorare per la gente e per i tifosi, per questo parlo di emotività che la squadra deve trasferire, ogni giocata deve avere un’anima, non c’è una squadra che difende e una che attacca, questo è il miglior transfer che possiamo dare”.

Sul rapporto con l’ex allenatore dei granata, Paolo Vanoli: “Non ho ancora sentito Paolo, sono molto amico, rimane identica la stima per l’amico e per il professionista per il lavoro che ha fatto. Come è nata? Da una telefonata in cui ho percepito le stesse motivazioni che ho io, la voglia di fare bene, di partire con un passo e poi fare l’altro, la voglia di creare un percorso insieme, con tutte le componenti”.

Sul tipo di persona che è: “Io vivo nella fiducia, è impensabile non trasferirla, quello che farò è questo perché l’uomo vuole sentirsi apprezzato e quando i giocatori li fai sentire bravi ti possono dare qualcosa di più. Maripan è un giocatore importante e forse ha addosso qualche situazione dello scorso anno ma io no, sono sgombro. Ho chiesto coraggio, abbiamo giocato contro una squadra che è in Champions ed è l’aspetto che voglio trasferire alla squadra”.