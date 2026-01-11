Torino, avanti con Baroni: confermata la fiducia in vista della Roma

Marco Baroni (IMAGO)

Il Torino punta ancora su Marco Baroni nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, in vista del doppio confronto con la Roma

Nonostante la sconfitta rimediata contro l’Atalanta nell’ultimo match giocato in Serie A, il Torino non vuole cambiare la propria guida in panchina.

La società non vuole stravolgere il proprio staff tecnico e continua con la fiducia in Marco Baroni. I granata avranno bisogno di sostegno in vista del doppio confronto con la Roma: l’andata degli ottavi di Coppa Italia in programma martedì allo stadio Olimpico e, successivamente, il match in campionato previsto domenica.

La sconfitta contro l’Atalanta non ha incrinato la fiducia del club nei confronti di Baroni, con la Dea che è passata al New Balance Arena per 2-0 grazie ai gol di De Ketelaere e Pasalic.

La scelta del Torino di confermare l’allenatore arriva in un momento in cui la classifica chiede il massimo impegno per cercare stabilità: Baroni ha spesso sottolineato la necessità di limitare gli errori e sfruttare ogni occasione per ottenere risultati.

Il progetto del Torino ancora affidato a Baroni

La fiducia nei confronti di Baroni non è solo una questione legata alla singola partita, ma riflette un progetto iniziato quest’estate con l’ex allenatore della Lazio.

L’arrivo del direttore sportivo Gianluca Petrachi ha portato con sé delle nuove indicazioni e il ritorno di un volto noto, con il modulo che continua a essere il 3-5-2.

Baroni (IMAGO)

Inoltre, il doppio impegno ravvicinato con la Roma – prima in Coppa Italia e poi in campionato – offre un’occasione per testare la maturità tattica e la resilienza del gruppo. Ora Baroni avrà la chance di risollevare la situazione dei granata con due partite tanto difficili quanto importanti per il morale della squadra.