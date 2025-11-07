Le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino, nella conferenza stampa in vista del derby contro la Juventus

Non siederà in panchina perché squalificato, ma quello dell’8 novembre sarà comunque il primo derby della Mole per Marco Baroni.

L’allenatore del Torino ha presentato in conferenza stampa la gara contro la Juventus, descrivendola come: “Una partita che negli ultimi anni ha visto grandi differenze, sia di risultati che di investimenti“.

“Servirà un Torino coraggioso, che incarni lo spirito del club. Cercheremo di complicare la vita alla Juventus facendo una partita di valore“, ha poi aggiunto l’ex Lazio (tra le altre).

Di seguito tutte le dichiarazioni in vista della gara dell’Allianz Stadium.

Torino, le parole di Baroni in vista del derby

L’allenatore ha poi aggiunto: “Dobbiamo trasmettere emozione e rappresentare al meglio la storia gloriosa del Toro: vogliamo una partita di carattere e coraggio per provare a compiere qualcosa di importante. Sappiamo che affronteremo una grande squadra, Spalletti ha saputo motivare i suoi, ma noi stiamo crescendo: c’è entusiasmo, il gruppo è vivo e concentrato. Scenderemo in campo con determinazione e lo sguardo di chi è pronto a lottare“.

Per concludere poi con la sua assenza per squalifica: “Mi dispiace molto, vivrò la partita soffrendo insieme ai ragazzi, anche se un po’ più lontano. In panchina ci sarà il mio vice Colucci, che conosce perfettamente la squadra e ha bisogno di pochissime indicazioni, perché lavoriamo fianco a fianco ogni giorno“.