Lazio, Baroni: “La Champions League sarebbe un traguardo importantissimo”

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni pochi minuti prima della partita contro la Juventus

Marco Baroni, ai microfoni di Dazn, ha risposto ad alcune domande prima dello scontro diretto contro la Juventus.

L’allenatore ha spiegato la scelta di Dele-Bashiru al posto di Dia: “L’ho visto bene, sereno e con una bella gamba. Fa parte del piano gara sfruttare la sua forza, fisicità e corsa. Abbiamo optato per questa scelta da inizio gara con la possibilità di inserire giocatori offensivi in corso d’opera”.

Ha poi parlato dell’importanza del match: “Sono partite che la squadra ha meritato. Quando si arriva a giocarsi gare così importanti significa che hai fatto un percorso importante. Ho chiesto ai ragazzi di giocarsela con tutto quello che hanno. In queste gare conta questo. La Champions League sarebbe un traguardo importantissimo. Mi fa piacere sentire le belle parole di Zaccagni. Il merito è dei ragazzi, ho trovato un gruppo disponibile per un percorso che parte da lontano in cui la squadra non ha mai avuto dubbi sul calcio che giochiamo”.

Ha poi concluso con: “Abbiamo preparato qualcosa, ma occorre giocare con spessore e intensità mentale. Al di là delle assenze la Juventus ha una rosa pazzesca. Sappiamo cosa faranno in campo, ma è più importante cosa faremo noi”