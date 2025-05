Baroni-Lazio, in giornata l’incontro per definire la separazione

A Formello è atteso l’incontro tra l’allenatore della Lazio Marco Baroni e la dirigenza. Può essere la giornata della separazione.

La Lazio si prepara a vivere una giornata importante per iniziare a programmare il futuro. Nella serata di giovedì 29 maggio, come raccontato (LEGGI QUI LA NOTIZIA), è andata in scena una cena tra la dirigenza dei biancocelesti e Maurizio Sarri.

L’incontro con l’allenatore toscano è andato bene, filtra infatti ottimismo per un suo possibile ritorno. Prima, però, la Lazio deve definire la separazione con l’attuale allenatore Marco Baroni.

In giornata, infatti, è in programma a Formello un altro incontro tra l’ex allenatore del Verona e la dirigenza. La decisione è ormai quella di prendere strade diverse.