Torino, Baroni: “Prestazione giusta. Il ritiro? Non è stato punitivo. È servito per stare tutti insieme”

Le parole dell’allenatore al termine della gara giocata contro il Lecce

Il Torino di Marco Baroni vince contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: termina 1-0 la sfida valevole per la 23esima giornata di Serie A. “La prestazione è stata quella giusta, che avevamo preparato. Ci serviva questa prestazione in una settimana in cui, lo ripeto, abbiamo dovuto gestire tanti giocatori assenti per infortunio. Il ritiro? Non è stato punitivo. Questo è stato un momento per stare insieme” ha detto l’allenatore dei granata in conferenza stampa.

Baroni ha commentato la prestazione offerta dal Torino: “Faccio i complimenti ai ragazzi. Casadei? L’ho cambiato perché bisognava tenere la palla”.

“Cosa mi porto via della partita? La squadra ha giocato una partita intelligente, di equilibrio”.

L’allenatore ha proseguito parlando della prossima gara di campionato. “La sfida contro la Fiorentina sarà molto importante. Spero di poter recuperare qualcuno dei ragazzi”.