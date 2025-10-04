Baroni: “Ho la testa solo nel Torino. Siamo sulla strada giusta”

I commenti di Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo il pareggio in casa della Lazio

Termina con un inaspettato 3-3 la partita tra Lazio e Torino, valida per la 6ª giornata di Serie A.

Rimonte, controrimonte e un epilogo che in pochi si aspettavano. Un pareggio maturato grazie ai gol di Cataldi, la doppietta di Cancellieri, la rete di Simeone, Adams e Saúl Coco.

Al termine dei 90′ dello Stadio Olimpico di Roma, Marco Baroni, allenatore del Toro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Ha esordito: “Rimpianto? È grande, anche nel vedere i numeri perché abbiamo fatto 17 tiri. Però la strada è questa, la squadra ha fatto molto bene. Era quello che stavamo cercando. Una prestazione convincente. Anche difensivamente abbiamo fatto bene, ma commettiamo delle disattenzioni e le paghiamo a caro prezzo. Abbiamo anche qualche giovane da far crescere. Questo è il percorso“.

“Io sto lavorando. Noi nel progetto tecnico abbiamo preso dei giocatori da far crescere. La squadra ha degli ampi margini di miglioramento. Siamo sulla strada giusta. Peccato che ci sarà la sosta perché avrò pochi giocatori a disposizione“. Ha parlato degli aspetti su cui lavorare: “Dobbiamo trovare una solidità di squadra, non di reparto. E distanze“.

Sull’esperienza alla Lazio: “Io posso solo ringraziare tutto il popolo laziale. Sono stato bene e ho dato tutto quello che avevo. È stata una bellissima avventura“. In chiusura: “All’esterno girano le voci. Internamente non ho mai avuto nessuna percezione. Siamo appena partiti, sapevamo di avere una partenza difficile con tanti giocatori nuovi. Ma questo non è un alibi. Io ho la testa solo nel Torino e nella crescita della squadra“.