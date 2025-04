Le parole dell’allenatore al termine della gara giocata contro il Parma

Lazio e Parma chiudono la 34esima giornata di campionato. Allo stadio Olimpico di Roma, la squadra allenata da Marco Baroni ha pareggiato 2-2 grazie ai gol di Pedro. A segno Ondrejka per la squadra di Chivu.

Al termine dell’incontro, Baroni ha parlato ai microfoni di Sky. L’allenatore ha analizzato la partita giocata oggi, lunedì 28 aprile.

Baroni ha esordito così: “La squadra è andata in difficoltà, anche se ha cercato di giocare. Non avevamo la velocità che serviva, i cambi invece hanno portato ritmo e per questo voglio partire dalla seconda mezz’ora. La vittoria davanti i nostri tifosi ci manca da morire, ma la mezz’ora finale è quello che siamo realmente noi, perché abbiamo messo voglia, cattiveria e determinazione. Sono contentissimo per i due gol di Pedro, che è infinito”

L’allenatore ha proseguito: “Su alcune palle potevamo far meglio, ma detto questo io guardo sempre la squadra e cerco di vedere come possono migliorare i ragazzi. Siamo nel rush finale e non molliamo, recuperare un 2-0 vuol dire che la squadra non molla mai e questa è la cosa più importante“.

Lazio, le parole di Baroni

Baroni ha aggiunto: “Siamo alla 48ª partita, sicuramente abbiamo bisogno di analizzare. Recuperare un risultato così è da squadra che ha mentalità. Gli errori li abbiamo fatti e ne siamo consapevoli, ma la squadra è rimasta viva. Anzi, se avessimo fatto prima il 2-2 avremmo potuto anche vincere“.

L’allenatore ha concluso: “Non dobbiamo ritrovare nulla. Va trovata invece la migliore condizione, perché veniamo da tante partite tirate e ravvicinate. Ci sono giocatori che sono al primo anno con un minutaggio così alto. Non voglio andare però verso la direzione degli alibi, c’è da lavorare; ora abbiamo anche il tempo per farlo, e la prossima partita cercheremo di andare in campo non commettendo questi errori“.

I fischi dell’Olimpico

La Lazio ha concluso il primo tempo sommersa dai fischi dell’Olimpico.

Baroni ha parlato della contestazione dello stadio al termine dei primi 45 minuti: “Fischi dei tifosi? Li capisco, sono delusi. Posso assicurare che la squadra vuole vincere, ci siamo e vogliamo arrivare fino in fondo“.

Baroni in conferenza stampa: “Rinnovo Pedro? Faremo valutazioni”

Marco Baroni ha proseguito l’analisi della serata in conferenza stampa. L’allenatore ha raccontato del suo precedente periodo nella Capitale e dell’esperienza attuale alla guida della Lazio: “A Roma sono stato di passaggio, molto giovane. Qui ci sono dentro con anima e cuore“.

L’ex Hellas Verona ha parlato di Pedro, tra l’elogio delle sue qualità e la questione rinnovo: “Bisogna pagare il biglietto per vederlo agli allenamenti. Il suo rinnovo? Sono valutazioni che faremo alla fine ma il giocatore è stimato dall’allenatore, dai dirigenti, dalla squadra e dal presidente“.