Torino, Baroni: “La squadra da adesso deve dare tutto”

Redazione 4 Febbraio 2026
Marco Baroni, allenatore del Torino (Imago)
Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni, dopo la sconfitta contro l’Inter, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia

Il Torino non riesce a completare la rimonta e saluta la Coppa Italia: l’Inter è la prima semifinalista grazie ai gol di Bonny e Diouf.

Nel post partita Marco Baroni ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Sono soddisfatto, nel primo tempo siamo stati ordinati ma passivi. Nel secondo tempo potevamo far meglio in fase offensiva, ma la squadra è sempre rimasta in partita credendoci. Dobbiamo valutare anche che avevamo tre ragazzi in campo con un solo allenamento con la squadra“.

L’allenatore granata ha proseguito parlando anche dei nuovi innesti e dei prossimi obiettivi in campionato.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Torino, le parole di Baroni

Baroni ha parlato così del futuro imminente per il Torino: “La squadra da adesso deve dare tutto. Abbiamo intrapreso una strada, ci crediamo, con compattezza tutti insieme dobbiamo sicuramente cambiare marcia: questo è il sentimento mio e della squadra. Dobbiamo fare di più“.

Ha concluso commentando l’arrivo e la gara di Prati: “Ha fatto molto bene, lo abbiamo aspettato. Molti hanno pagato le tante partite che abbiamo avuto, e questo ci ha portato Ada vere qualche infortunio. Dispiace per l’uscita dalla competizione, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione“.