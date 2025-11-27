Bari, ritorno al futuro: Vivarini di nuovo in panchina sei anni dopo

Vincenzo Vivarini è pronto a sostituire Fabio Caserta sulla panchina del Bari: la sua prima parentesi in biancorosso e il rapporto con Giuseppe Magalini.

Il Bari riparte da Vincenzo Vivarini. Dopo l’esonero di Fabio Caserta, la società ha scelto di affidarsi a un volto conosciuto per provare a raddrizzare un avvio di stagione negativo.

I numeri parlano chiaro: appena 13 punti nelle prime dodici giornate, già cinque sconfitte e un sedicesimo posto che ha costretto la dirigenza a dover cambiare progetto tecnico. Una presa d’atto del duo Magalini–Di Cesare, maturata soprattutto dopo la strana e pesante battuta d’arresto interna contro il Frosinone, che ha di fatto chiuso l’avventura di Caserta al San Nicola.

La decisione è stata orientata verso una figura capace di unire società, parte dello staff e piazza. Vivarini è stato l’allenatore che nel 2019-20 trascinò il Bari fino a un passo dalla Serie B, e che oggi ritrova anche figure chiave come Magalini, che lo ha avuto a Catanzaro, e lo stesso Di Cesare, suo ex giocatore proprio in biancorosso.

Un ritorno che richiama continuità e conoscenza dell’ambiente: il Bari, con Vivarini, spera che la scintilla accesa sei anni fa possa tornare a brillare nel momento più delicato.

Bari, Vivarini nel destino: dalla promozione sfiorata al ritorno in biancorosso

Era iniziata in modo simile anche sei anni fa: il Bari, appena salito in Serie C e guidato da Cornacchini, aveva deluso le aspettative. Bastarono cinque giornate per cambiare rotta e consegnare la panchina a Vincenzo Vivarini. Da quel 24 settembre 2019 nacque una cavalcata memorabile, segnata da 27 risultati utili consecutivi e interrotta solo dalla finale playoff persa contro la Reggiana, nel silenzio surreale del Mapei Stadium in piena pandemia.

Seguì un addio doloroso, poi rimpianto dalla stessa dirigenza: “Aver mandato via Vivarini può essere stato un errore”, ammise De Laurentiis qualche mese dopo. Le strade si incrociarono di nuovo nel 2021-22, con il Bari che a fine stagione avrebbe conquistato la promozione in B e il Catanzaro di Vivarini secondo, destinato l’anno dopo a una risalita record con Magalini nel ruolo di ds. Oggi quelle strade tornano a unirsi: Bari e Vivarini si ritrovano per offrirsi una seconda possibilità.

Vincenzo Vivarini (CREDITS: Andrea Rosito)