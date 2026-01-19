Bari, esonerati Vivarini e Magalini: Longo arrivato in città
Il Bari comunica l’esonero di Vivarini e del DS Giuseppe Magalini: i dettagli
Per cercare di uscire dalla zona retrocessione in Serie B, il Bari cambia nuovamente e – come anticipato nella serata di domenica 18 gennaio – ha richiamato in panchina Moreno Longo, arrivato in città proprio in questi minuti.
In attesa di queste ufficialità, dunque, la società biancorossa ha intanto comunicato l’esonero di Vincenzo Vivarini e del direttore sportivo Giuseppe Magalini.
Rimarrà invece a Bari Valerio Di Cesare, promosso a direttore sportivo. In panchina, come anticipato, torna Longo ancora sotto contratto fino al 2026, che diventa il terzo allenatore stagionale dopo Fabio Caserta e appunto Vivarini.
Di seguito i comunicati diramati dalla società biancorossa a due giorni dalla sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia in casa.
Bari, esonerati Vivarini e Magalini
Ecco innanzitutto il comunicato per quanto riguarda l’allenatore. “SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera“.
Infine, ecco anche quello che riguarda il ruolo di DS. “SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni“.