Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari: il comunicato ufficiale

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari. Dopo la parentesi sulla panchina del Pescara, Vivarini riparte dai biancorossi

Il Bari accoglie Vincenzo Vivarini. Con un comunicato sul sito, il club biancorosso ha reso noto l’arrivo dell’allenatore ex Catanzaro.

Vivarini è reduce dall’esperienza sulla panchina del Pescara, terminata con l’esonero. L’allenatore ha guidato la formazione biancazzurra fino allo scorso 11 novembre.

L’esperto allenatore torna in panchina sostituendo l’esonerato Fabio Caserta. Quest’ultimo saluta il Bari dopo 13 partite in cui ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Ecco il comunicato ufficiale del club sull’arrivo del nuovo allenatore.

Bari, ecco Vivarini: l’annuncio ufficiale

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari. Il club ha ufficializzato il suo arrivo con il seguente comunicato:

“SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino a giugno ’26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico“.