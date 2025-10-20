Non riesce a prendere quota il Bari in Serie B, fermo a 6 punti in 8 giornate: intanto la squadra va in ritiro a Castel di Sangro

Dopo la sconfitta subita contro la Reggiana per 3-1 nell’ultimo turno di Serie B, il Bari ha deciso di andare in ritiro.

La squadra si radunerà infatti a Castel di Sangro, in Abruzzo, fino a sabato 25 ottobre per preparare la gara contro il Mantova.

Biancorossi che attualmente occupano la diciasettesima posizione in Serie B cin 6 punti conquistati in 8 gare e una sola gara vinta, quella contro il Padova.

Intanto, come raccontato in questi giorni, la società ha confermato sia l’allenatore Fabio Caserta che i direttori sportivi Magalini e Di Cesare.