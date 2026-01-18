Rivoluzione Bari: torna Longo, ai saluti Magalini. Di Cesare resta

Il Bari ha richiamato in panchina Moreno Longo. Ai saluti Giuseppe Magalini, resta Valerio Di Cesare



Per cercare di uscire dalla zona retrocessione, il Bari ha richiamato in panchina Moreno Longo.

Le novità però non sono finite, perché il direttore sportivo Giuseppe Magalini non resterà in biancorosso. Rimarrà a Bari invece Valerio Di Cesare.

Concentrandoci su Moreno Longo, in passato ha già guidato i biancorossi da giugno 2024 fino a giugno 2025. In 39 partite totali è riuscito a centrare la vittoria 10 volte, mentre in altre 18 occasioni ha strappato un punto. Le partite perse sono invece 11.

Ora Longo si prepara a iniziare la sua seconda esperienza sulla panchina del Bari. Domani l’allenatore arriverà in città. Al suo ritorno troverà Di Cesare e proverà a invertire il trend negativo insieme a lui.