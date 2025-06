Bari, la situazione in panchina: occhi su Gallo

La situazione in panchina in casa Bari: occhi su Gallo, Abate e Aquilani.

Il Bari muove i primi passi anche sul fronte panchina. La società biancorossa è già al lavoro per individuare il prossimo allenatore in vista della stagione 2024/25 e ha avviato colloqui con diversi profili.

Uno dei nomi che piace di più è quello di Fabio Gallo, reduce da un’ottima stagione alla guida dell’Entella in Serie C. L’allenatore ha attirato l’interesse anche della Sampdoria in caso di permanenza in B. La pista Gallo è concreta: il Bari lo segue con attenzione, e l’Entella ha già iniziato a guardarsi intorno per sostituirlo. Il club ligure ha individuato in Andrea Chiappella, allenatore rivelazione della Giana Erminio, il possibile successore.

Parallelamente, il Bari ha tenuto contatti anche con altri due giovani allenatori: Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Entrambi sono stati sondati come possibili alternative.

L’intenzione del club biancorosso è chiara: costruire un progetto tecnico solido. La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione.