Panchina Bari, riflessioni in corso su Caserta

Gianluca Di Marzio 24 Novembre 2025
Le ultime sulla panchina del Bari dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Frosinone nell’ultimo turno di Serie B.

Il Bari sta riflettendo sulla posizione di Fabio Caserta. Riflessioni in corso dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone per 3-2 e una situazione di classifica che non sorride.

Diciassettesimo posto a quota 13 punti e piena zona playout dopo 12 giornate, condizioni attuali sulle quali la società sta ragionando.

Alla fine si potrebbe decidere per l’esonero, ma nulla è stato ancora deciso.

I primi pensieri in caso di cambio in panchina portano ai nomi di Vincenzo Vivarini, che ha da poco terminato la sua esperienza a Pescara, e Rolando Maran, reduce dall’ultimo anno a Brescia.