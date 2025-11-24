Panchina Bari, riflessioni in corso su Caserta
Le ultime sulla panchina del Bari dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Frosinone nell’ultimo turno di Serie B.
Il Bari sta riflettendo sulla posizione di Fabio Caserta. Riflessioni in corso dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone per 3-2 e una situazione di classifica che non sorride.
Diciassettesimo posto a quota 13 punti e piena zona playout dopo 12 giornate, condizioni attuali sulle quali la società sta ragionando.
Alla fine si potrebbe decidere per l’esonero, ma nulla è stato ancora deciso.
I primi pensieri in caso di cambio in panchina portano ai nomi di Vincenzo Vivarini, che ha da poco terminato la sua esperienza a Pescara, e Rolando Maran, reduce dall’ultimo anno a Brescia.