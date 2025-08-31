Moncini trascina l’attacco del Bari: esordio con gol al San Nicola

Gabriele Moncini (credits: SSC Bari)

Gabriele Moncini si prende il palcoscenico del San Nicola nel giorno dell’esordio casalingo del Bari di Fabio Caserta contro il Monza. La sfida termina in parità, ma i biancorossi offrono una prestazione brillante: al vantaggio lampo di Dany Mota risponde proprio l’ex Brescia con una conclusione precisa dalla distanza che interrompe un digiuno realizzativo che durava dal 15 marzo scorso, quando andò a segno in Brescia-Frosinone.

Moncini non tradisce: gol pesante al debutto

Al primo appuntamento davanti al pubblico biancorosso, Moncini si dimostra subito protagonista. L’attaccante classe 1996 non solo firma il gol del pareggio, ma si mette costantemente al servizio della squadra, nel momento in cui è chiamato a guidare l’attacco in attesa del recupero di Gytkjær.

Sempre dentro l’azione, al 16’ approfitta di un errore di Delli Carri per innescare l’offensiva: il primo tentativo di Braunoder viene respinto, ma sulla ribattuta è lui a trovare l’angolo vincente che vale l’1-1. Una rete dal significato particolare, come spiegato dallo stesso Moncini al termine del match: “Questo gol è per Verreth. Dopo aver segnato ho subito cercato il suo sguardo”.

Simic con la maglia del Bari (Credit: Tess lapedota/Radio Selene Passione Bari) GianlucadiMarzio.com

Nuovi volti in tribuna: Bari al lavoro sul mercato

La serata del San Nicola non ha regalato solo emozioni in campo, ma anche segnali dal mercato. Tra i 15.010 spettatori erano infatti presenti i prossimi rinforzi biancorossi: Ebrima Darboe, svincolato dalla Roma e prossimo alla firma con il Bari, il terzino classe 2001 Burgio dal Potenza e Meroni, che arriverà nell’ambito dello scambio con Tripaldelli.