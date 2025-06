Il Bari prepara la rivoluzione in attacco: in chiusura Moncini, contatti anche per Lapadula

Il Bari vuole rivoluzionare l’attacco in vista della prossima stagione. È in chiusura la trattativa per Gabriele Moncini, protagonista con la maglia del Brescia nella scorsa stagione, con 5 gol in campionato. Il classe ’96 firmerà un biennale.

Avviati i contatti anche per Gianluca Lapadula, da gennaio allo Spezia dopo l’avventura al Cagliari. Il nazionale peruviano ha segnato 5 gol in stagione tra tutte le competizioni.