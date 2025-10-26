Bari fischiato e contestato nonostante la vittoria: Moncini salva ancora Caserta

Il Bari conquista la seconda vittoria consecutiva al San Nicola, superando il Mantova grazie al gol di Gabriele Moncini, ancora una volta decisivo.

Un successo che regala respiro a Fabio Caserta, ma che non basta a cancellare le tensioni ambientali. Al termine della gara, la squadra è stata accolta dai fischi di gran parte del pubblico.

La Curva Nord del San Nicola, cuore pulsante del tifo organizzato, ha espresso apertamente il proprio malcontento. Cori, striscioni e fischi hanno accompagnato l’intero incontro, indirizzati non solo alla squadra ma anche alla società e alla dirigenza, accusate di aver smarrito la rotta.

A fotografare il momento difficile è anche il dato sugli spalti: 9.866 spettatori presenti, ben al di sotto degli standard abituali del pubblico barese. Un segnale chiaro di disaffezione, che conferma come il legame tra la città e la squadra stia attraversando uno dei periodi più delicati degli ultimi anni.

Bari, la vittoria non basta: clima di contestazione sugli spalti

Non è più il San Nicola delle grandi notti e delle emozioni condivise. Quel connubio unico tra squadra e tifosi, che solo due anni fa aveva trascinato il Bari a un passo dalla Serie A, sembra ormai un ricordo lontano. Il legame tra squadra e tifosi sembra essersi incrinato, e la partita contro il Mantova ne è stata l’ennesima prova.

Sin dal primo tempo, la contestazione è stata costante e compatta: cori di protesta, silenzi pesanti e striscioni eloquenti. Anche nel finale, dopo il successo, la scena più significativa: i giocatori si avvicinano alla Curva per ringraziare, ma vengono accolti da una bordata di fischi.

Fabio Caserta, allenatore del Bari (Credits: Ssc Bari)

Moncini da record: 5 gol in 9 partite

Se il Bari riesce ancora a respirare, gran parte del merito è di Gabriele Moncini. L’attaccante ex Brescia sta vivendo un momento di forma straordinario, e con il suo fiuto del gol ha tenuto in piedi una squadra in difficoltà sia difensiva che offensiva.

Contro il Mantova, Moncini ha siglato il suo quinto gol in campionato, il terzo consecutivo dopo quelli con Padova e Reggiana. Lesto sulla ribattuta dopo il tiro di Dorval, ha trasformato l’unica vera occasione della partita. Con 5 reti in 9 giornate, ha già eguagliato il bottino dell’intera scorsa stagione, diventando la luce in un Bari ancora alla ricerca di se stesso.