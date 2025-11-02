Bari, un’altra vittoria: Gytkjaer stende il Cesena e il San Nicola torna ad applaudire

Christian Gytkjaer, Credits: SSC Bari

Il Bari centra la terza vittoria consecutiva al San Nicola, superando il Cesena di Mignani grazie a un gol decisivo di Christian Gytkjær.

Bastano sette giorni a Fabio Caserta per trasformare il clima al San Nicola. Dopo le critiche e i fischi della scorsa settimana, il Bari torna a vincere davanti al proprio pubblico, questa volta con una prova di spessore contro un avversario di valore come il Cesena di Mignani, applaudito dai suoi ex tifosi.

Una prestazione concreta, intensa, che vale la terza vittoria nelle ultime quattro e un segnale chiaro di ripartenza per il Bari.

Se la sofferta prestazione contro il Mantova non aveva convinto né per gioco né per atteggiamento, il successo firmato da Gytkjaer rappresenta invece un segnale concreto di crescita e maturità. I 9.805 spettatori presenti hanno salutato la prestazione del Bari con un lungo applauso, restituendo alla squadra quella fiducia che sembrava perduta.

Con 12 punti e una gara ancora da recuperare contro la Juve Stabia, il Bari si porta al quattordicesimo posto in classifica e intravede, per la prima volta in stagione, la possibilità di affacciarsi alla zona playoff.

Bari, il San Nicola torna un alleato: terza vittoria consecutiva in casa

Il clima di contestazione che aveva accompagnato le ultime settimane lascia finalmente spazio a segnali di distensione. I quasi diecimila spettatori del San Nicola, inizialmente freddi e diffidenti, si sono progressivamente lasciati trascinare dalla prestazione di carattere offerta dal Bari, capace di riconquistare l’applauso del proprio pubblico.

Pur senza brillare sul piano estetico, la squadra di Caserta ha mostrato compattezza, determinazione e un atteggiamento più concreto: pochi rischi, grande attenzione e la volontà di portare a casa un risultato pesante. Al termine della gara, il saluto sotto la Curva Nord è stato accolto da applausi convinti, un segnale di fiducia e di rinnovata sintonia tra il pubblico del San Nicola e la squadra.

Fabio Caserta, allenatore del Bari (Credits: Ssc Bari)

Caserta si affida ai suoi attaccanti: Gytkjaer decide la sfida contro il Cesena

Tre punti nelle prime sei giornate, nove nelle successive quattro: il Bari sembra aver finalmente invertito la rotta. Contro un Cesena in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive e proiettato verso le zone alte della classifica, la squadra di Caserta è riuscita a trovare il gol vittoria a dieci minuti dal termine.

Secondo clean sheet consecutivo e ancora una volta a decidere sono stati gli attaccanti. Dopo il buon avvio di Moncini e la rete di Cerri che aveva sbloccato la partita contro il Padova, il protagonista della vittoria è stato Christian Gytkjaer. Finora poco incisivo, il danese ha capitalizzato al meglio l’unica vera occasione del match: sul perfetto cross di Dickmann, l’ex Venezia ha insaccato di testa da distanza ravvicinata, regalando al Bari tre punti fondamentali per lasciarsi alle spalle le incertezze di inizio stagione.