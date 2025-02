L’episodio è accaduto durante la gara di Serie B tra Bari e Cremonese: i coinvolti sarebbero Dorval e Vazquez

Il posticipo del sabato di Serie B tra Bari e Cremonese, terminato con un pareggio sul campo, rischia di macchiarsi di vergogna per un grave episodio extra campo.

A far discutere, infatti, sarebbero stati alcuni presunti insulti razzisti rivolti dal calciatore della Cremonese Franco Vázquez all’esterno franco-algerino Dorval.

Il calciatorer del Bari ha poi lasciato il terreno di gioco visibilmente scosso e in lacrime.

Resterà da capire ora come agirà la Procura Federale circa l’accaduto.

Bari-Cremonese, Dorval esce dal campo in lacrime: il racconto dell’accaduto

L’episodio si sarebbe verificato negli ultimi istanti di gara, durante un battibecco tra i due calciatori. Secondo quanto trapelato dalle prime ricostruzioni, Vazquez avrebbe rivolto frasi offensive di matrice razzista nei confronti di Dorval. Un gesto che ha scatenato la reazione della panchina biancorossa e dello stesso Dorval, che ha abbandonato il campo in lacrime.

A confermare le indiscrezioni è stato lo stesso Moreno Longo, allenatore del Bari, che al termine della gara ha ribadito la gravità dell’accaduto: “Difendo Dorval a spada tratta, devo fare il nome di Franco Vazquez: Ne*ro di me*da non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, va sottolineata come una cosa errata. Siamo tutti vicini a lui. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede”. Da quanto emerge, la Procura Federale sarebbe stata testimone diretta dell’accaduto, avendo udito a bordo campo le frasi offensive rivolte a Dorval.

“Se è accaduto qualcosa di grave mi dispiace. Franco è un bravo ragazzo, ma queste cose non vanno fatte“, ha risposto poi Stroppa, allenatore della Cremonese.

Ma non è la prima volta

Un episodio che, purtroppo, non rappresenterebbe un caso isolato. Solo poche settimane fa, durante la sfida tra Reggiana e Bari, l’esterno biancorosso era stato vittima di gravi insulti razzisti, quella volta provenienti dagli spalti.

In quell’occasione, tutta la squadra biancorossa, insieme all’attaccante della Reggiana Cedric Gondo, si era subito stretta attorno a Dorval, dimostrandogli pieno sostegno. Anche il direttore di gara decise di sospendere il gioco per circa due minuti in attesa del richiamo del pubblico da parte dello speaker.

