Sulle orme del “Bari dei Baresi”: la rinascita parte da Castrovilli e Partipilo

Bari, Partipilo con l’agente Valeriano Narcisi

Il nuovo Bari di Fabio Caserta riparte da due baresi doc: Anthony Partipilo e Gaetano Castrovilli.

Correva l’estate del 1981 quando il presidente Antonio Matarrese decise di affidare la panchina del Bari a Enrico Catuzzi, allora giovane tecnico reduce dall’esperienza con la Primavera biancorossa. In quella squadra prese forma un gruppo di ragazzi passati alla storia come il “Bari dei Baresi”: Giovanni e Onofrio Loseto, Giorgio De Trizio, Michele Armenise, Frappampina e non solo. Un mix di talento, identità e carattere che divenne presto il simbolo della baresità calcistica.

Oggi, a oltre quarant’anni di distanza, il duo Magalini-Di Cesare sembra voler ripercorrere quella strada. La nuova stagione del Bari, infatti, si apre all’insegna del ritorno alle origini: tra i protagonisti Anthony Partipilo e Gaetano Castrovilli, due calciatori cresciuti con il sogno del San Nicola e pronti a scrivere una nuova pagina a tinte biancorosse.

Bari, il ritorno alle origini

Bellomo, Manzari, Partipilo e ora, Castrovilli: il nuovo Bari di Fabio Caserta parla sempre più barese. Dopo una lunga trattativa, il ds Magalini è riuscito a riportare in biancorosso Partipilo, a dieci anni dall’ultima volta. L’attaccante classe ’94, che già la scorsa estate aveva espresso la volontà di tornare, si era trasferito al Frosinone per il mancato accordo con il Parma. Oggi il ritorno è realtà: il numero 21, accolto dall’entusiasmo dei tifosi e fresco di debutto in biancorosso a San Siro davanti a 70mila spettatori, è pronto a diventare protagonista.

Gaetano Castrovilli con la maglia Lazio

Parallelamente, la trattativa che riporterà Gaetano Castrovilli a Bari sembra ormai a un passo dalla conclusione. Il centrocampista classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile biancorosso prima di esordire con la prima squadra e approdare alla Fiorentina nel gennaio 2017. In Serie A, oltre alla viola, ha giocato con le maglie di Lazio e Monza, collezionando 132 presenze e conquistato la convocazione in Nazionale, laureandosi campione d’Europa a Wembley con la maglia azzurra nel 2021. Dopo essere rimasto svincolato in estate, ha scelto di ripartire dalla sua terra per rilanciarsi.

Il centrocampista è pronto a vivere un ruolo da protagonista, dopo essersi rilanciato in seguito all’infortunio avendo giocato 14 partite su 16 nella seconda metà della scorsa stagione.

Due operazioni destinate ad accrescere le ambizioni del Bari in vista della prossima stagione di Serie B. Un’iniezione di “baresità” che vuole lanciare il club in una stagione da protagonista, rianimando la passione di una piazza che ambisce alle parti alte della classifica.