Bari, ufficiale l’esonero di Fabio Caserta: il comunicato

Il Bari ha ufficialmente esonerato Fabio Caserta. Il club biancorosso ha reso nota la propria decisione con un comunicato

Fabio Caserta saluta il Bari. Con un comunicato sul proprio sito, il club biancorosso ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore.

L’ex Catanzaro aveva firmato il suo contratto con la squadra pugliese lo scorso 18 giugno. L’avventura di Caserta a Bari è durata 13 partite, in cui l’allenatore ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Attualmente, il Bari occupa la 17^ posizione in Serie B. I pugliesi hanno totalizzato 13 punti in 12 giornate di campionato. Per Caserta è stata fatale la sconfitta contro il Frosinone per 2-3 lo scorso 22 novembre.

Come vi abbiamo raccontato, il club biancorosso ha già individuato il sostituto dell’allenatore classe ’78: Vincenzo Vivarini. Di seguito il comunicato ufficiale del Bari sull’esonero di Caserta.

Bari-Caserta, l’esonero è ufficiale

Il Bari ha reso noto l’esonero di Fabio Caserta con il seguente comunicato:

“SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali”.