Il Bari va verso il cambio in panchina. Si avvicina l’addio di Vincenzo Vivarini, al suo posto può arrivare Guido Pagliuca

Vincenzo Vivarini va verso l’addio al Bari. La squadra biancorossa potrebbe presto cambiare allenatore: il possibile sostituto è Guido Pagliuca. Attualmente, il club pugliese occupa la diciannovesima posizione in Serie B, con 17 punti in 20 partite.

Il recente rendimento del Bari in campionato ha deluso i tifosi. Gytkjær e compagni sono reduci da 5 pareggi e 5 sconfitte in 10 partite. I biancorossi hanno raccolto 3 sconfitte nelle ultime 5 gare.

Il cambio in panchina potrebbe risolvere i problemi della formazione pugliese, a caccia della salvezza. Attualmente, il quindicesimo posto, ossia lo slot che assicura la permanenza in Serie B, è lontano 3 punti.

Non un abisso, ma per raggiungere l’obiettivo serve un cambio di marcia immediato. Pagliuca, reduce dall’esperienza all’Empoli tra giugno e ottobre 2025, può essere il profilo giusto da cui (ri)partire.