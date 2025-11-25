Nasce l’ASD Bari 93: un progetto solidale firmato dagli ex biancorossi

Una nuova associazione no profit riunisce la squadra del Bari 1993 per sostenere iniziative benefiche attraverso eventi sportivi

A seguito del compleanno di Igor Protti, festeggiato il 24 settembre insieme a ex compagni di squadra e membri dello staff rimasti in contatto negli anni, nasce l’ASD Bari 93.

Da quell’occasione, infatti, è maturata l’idea di trasformare quel legame in un progetto stabile, capace di convogliare energie e presenza pubblica verso finalità sociali.

L’associazione opererà come realtà no profit, strutturata per organizzare eventi e manifestazioni sportive. A partire dal calcio fino al tennis, e poi dal padel a tante altre discipline, con l’unico obiettivo di raccogliere fondi destinati di volta in volta a enti benefici, pubblici o privati come associazioni per la ricerca sul cancro, per la SLA e ospedali.

La scelta del formato associativo, inoltre, permette una gestione trasparente delle attività e dei rimborsi legati agli spostamenti del gruppo, garantendo continuità e sostenibilità all’iniziativa.

Nasce l’ASD Bari 93: tutti i dettagli

L’ASD Bari 93 nasce con spirito di serietà e trasparenza nella gestione dell’iniziativa, pertanto è regolarmente registrata presso Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e CONI. Inoltre è dotata di codice fiscale, partita IVA e conto corrente dedicato. Oltre alla raccolta fondi, in questo modo, l’associazione potrà coprire spese e rimborsi per trasferte e attività operative.

La squadra coinvolge la quasi totalità della rosa biancorossa del 1993, da Protti a Tovalieri, passando per Barone, Gautieri, Tangorra e diversi altri ex. La direzione tecnica sarà affidata ad Antonio Di Gennaro, Giovanni Loseto e Pasquale Loseto. A guidare il consiglio, ci saranno il presidente Massimiliano Tangorra, il vice Alfonso Cacciapuoti ( ideatore della grande sorpresa a casa di Igor Protti) e il segretario Michele Andrisani.