Le parole del centrocampista dell’Inter alla vigilia del primo match da CT della Nazionale di Gennaro Gattuso contro l’Estonia.

L’Italia non vuole smettere di credere nella qualificazione diretta al prossimo Mondiale e scenderà in campo nella serata di venerdì 5 settembre, a Bergamo, contro l’Estonia.

Per l’Italia del nuovo CT Gennaro Gattuso è la prova da non sbagliare per riprendere il ritmo e inseguire la Norvegia a punteggio pieno e raggiungere l’Israele.

Tra allenamenti e conferenze stampa ci sono anche le parole del centrocampista dell’Italia e dell’Inter Nicolò Barella a Sky Sport, a poche ore dalla sfida che l’Italia come raccontato giocherà in casa alle 20:45.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia, le parole di Barella

Nicolò Barella ha aperto dicendo: “La parola più importante è ritrovarsi. Vogliamo rappresentare il nostro paese al meglio. Sono tante le cose che non hanno funzionato. L’ultimo periodo di mister Mancini e quello di Spalletti sono stati difficili. Il mister ci ha dato grande serenità e fiducia. Ultimamente abbiamo fatto fatica a portare in campo quello che facciamo ad allenamento“.

Il centrocampista della Nazionale ha concluso così: “Sulla partita? Sicuramente non sappiamo chi giocherà. Se dovessi giocare con Sandro (Tonali, ndr) sarà un piacere, ma lo è con tutti. Dobbiamo trovare una coesione tra di noi, che ci ha sempre rappresentato. Il mister su questo ha tanta esperienza. Anche la differenza reti conta. Dobbiamo ritrovare la voglia di entrare in campo avendo fame e orgoglio“.