Inter, Barella: “La testa fa tanto in questo sport. Avevamo bisogno di fiducia”

Le parole di Nicolò Barella dopo la vittoria dell’Inter per 0-1 contro la Roma

Uno dei protagonisti di Roma-Inter – gara vinta dai nerazzurri per 0-1 – è sicuramente Nicolò Barella.

Proprio il centrocampista ex Cagliari, al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vincere qui non è mai facile, bisogna fare i complimenti alla Roma. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati, forse anche per gli impegni in Nazionale, l’importante era sbloccarla per andare in fiducia. Ci prendiamo tutto quello che ci ha dato questa partita nelle difficoltà e in quello che abbiamo fatto bene“.

Sull’importanza della mentalità: “Sono dell’idea che questa squadra sia sempre stata forte, anche nei momenti difficili: ci sono state delle delusioni, la testa fa tanto in questo sport, non sono solo gambe e piedi“.

Ha aggiunto: “Avevamo bisogno di fiducia e di ritrovarci, il mister è stato un esempio in questo: anche lui nella sua carriera ha avuto delusioni e bellissime vittorie, quindi chi meglio di lui poteva aiutarci nel nostro percorso di “rinascita”“.