Barella: “L’Inter è tornata dove merita. Seconda finale in tre anni? Un orgoglio”

Le parole di Nicolò Barella ai canali ufficiali dell’Inter

Due anni dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City, per l’Inter è tempo di cercare la rivincita. L’appuntamento è ovviamente per sabato 31 maggio, quando la squadra di Simone Inzaghi affronterà il PSG all’Allianz Arena.

Chi era protagonista anche nella sfida del 10 giugno 2023, e ora sogna di prendersi la scena, è Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha commentato l’avvicinamento dell’Inter al match: “Il 31 maggio ci sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi. È un motivo d’orgoglio, cercheremo di cambiare il finale“.

L’ex Cagliari ha proseguito: “Oltre alle vittorie, quello che conta è il percorso. Penso che questa società sia tornata dove merita, non grazie a me. Io ho cercato di aggiungere soltanto un pezzettino“.

Il classe ’97 ha commentato la sua evoluzione negli anni: “Sicuramente sono meno istintivo in determinate situazioni, ho limato dei lati del mio carattere grazie all’allenatore e ai compagni che mi hanno aiutato. Posso solo ringraziarli, mi fa piacere che questa cosa si veda anche fuori. Non so se sia il momento migliore della mia carriera, ma sabato cercherò di trovare la mia miglior versione“.

Barella: “Il gol di Acerbi il più emozionante”

Il numero 23 è tornato con la mente alla pazza sfida contro il Barcellona: “Un momento che mi porto nel cuore? Sicuramente il gol di Acerbi è stato quello che ci ha fatto credere alla rimonta e alla finale. Poi ce ne sono stati di importanti, quello è il più emozionante. Poi grazie a Frattesi siamo arrivati a giocarci questa partita. Il lavoro di squadra è la cosa più importante, quello che ci ha sempre contraddistinto“.

Nicolò Barella ha rievocato anche l’azione del gol dello stesso ex centrocampista del Sassuolo all’Allianz Arena, nella sfida contro il Bayern Monaco: “Un momento che porto nel cuore? L’azione che ha portato al gol di Frattesi. È stata istintiva, ma di squadra. Penso che meritassimo di vincere quella gara“.