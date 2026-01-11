Supercoppa Spagnola: il Barcellona vince contro il Real Madrid per il secondo anno consecutivo

La Supercoppa spagnola è ancora del Barcellona: battuto il Real Madrid per 3-2 in finale.

Il Barcellona vince la Supercoppa spagnola confermandosi campione in carica. I blaugrana, come nella scorsa stagione, hanno battuto i grandi rivali del Real Madrid proprio in finale con il risultato di 3-2.

Trofeo ancora in mano blaugrana grazie alle reti di Raphinha, che apre e chiude la sfida, e il gol di Lewandowski. I Blancos sono sempre rimasti in partita e hanno risposto con l’eurogol in scivolata di Vinicius e la rete di Gonzalo Garcia.

Ci hanno provato fino all’ultimo minuto a pareggiare il match e portarlo ai rigori con diverse occasioni prima con Carreras e poi Mbappé, ma non basta. I ragazzi di Flick non si sono fatti intimorire nemmeno in 10 in campo dopo l’espulsione al 91′ di Frenkie de Jong.

Il Barcellona così si aggiudica tre finali su quattro in Supercoppa sempre contro il Real Madrid. I Blancos infatti sono riusciti a vincere il Clasico solo nella stagione 2023-2024.