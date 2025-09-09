Camp Nou non pronto, Montjuic occupato: Barcellona-Valencia si giocherà in uno stadio da 6000 posti

Barcellona (Imago)

Luogo inedito per la sfida di Liga tra Barcellona e Valencia: la partita si giocherà all’Estadi Johan Cruyff

Barcellona-Valencia, gara di Liga in programma la prossima domenica, si giocherà in uno stadio da 6000 posti. Sembra incredibile, ma non lo è.

Nonostante i blaugrana abbiano giocato le prime tre partite di campionato in trasferta per dar tempo al Camp Nou di rifarsi il look, quest’ultimo – come riportato dal Mundo Deportivo – non è ancora pronto per ospitare una partita a causa di alcuni ritardi nei lavori di ristrutturazione.

Allo stesso tempo neanche lo stadio di Montjuic, che è stato la casa del Barça nell’ultimo periodo, sarà agibile a causa di un concerto di Post Malone programmato per venerdì, dunque la squadra di Laporta ha dovuto trovare una soluzione alternativa.

Proprio per questo la partita avrà luogo all’Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despì, uno stadio con soli 6000 posti dove solitamente gioca la squadra B del Barcellona.

Nuovo Camp Nou (screen)

Le ultime sullo stadio

È corsa contro il tempo ora per fare in modo che il piccolo stadio sia in regola entro mercoledì, data limite concessa dalla Liga. La lega spagnola ha infatti richiesto degli adattamenti che riguardano l’installazione di tutte le telecamere VAR e una connessione in fibra ottica. Decisione ormai confermata e definitiva: l’Estadi Johan Cruyff verrà “affittato” per una sera al club catalano, in attesa che il Camp Nou ritorni agibile.

Il club ha annunciato il tutto con un comunicato: “FC Barcelona comunica che la partita valida per la quarta giornata della Liga, in programma domenica 14 settembre alle 21:00 contro il Valencia CF, non potrà ancora svolgersi allo Spotify Camp Nou. Il Club sta lavorando intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou nelle prossime settimane. Per questo motivo, la partita si giocherà invece all’Estadi Johan Cruyff. L’FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto durante un processo così complesso ma emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify. Il Club fornirà presto ulteriori dettagli sull’organizzazione della partita e sulle procedure di biglietteria”.