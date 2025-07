Il Barcellona comunica il rinnovo di Wojciech Szczesny fino al 2027

Wojciech Szczesny continuerà la sua avventura in Catalogna. Come reso noto tramite un comunicato ufficiale, il portiere polacco rimarrà in blaugrana anche per le prossime due stagioni.

L’ex Juve e Roma, che aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della sua avventura in bianconero, è stato poi ingaggiato a parametro zero dal Barcellona proprio per sostituire l’infortunato Ter Stegen. Rimasto fermo fino al termine della stagione.

Dopo 30 presenze con la maglia blaugrana, dunque, il rinnovo fino al 2027. Così il portiere 35enne rimarrà ancora un punto fermo della retroguardia del Barcellona di Flick.

Di seguito, il comunicato del suo rinnovo.

Barcellone, ufficiale il rinnovo di Szczęsny: il comunicato

“Il Barcellona e il giocatore Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027″, si legge nel comunicato blaugrana.

“L’accordo arriva dopo un’ottima stagione del portiere, in seguito al suo arrivo inaspettato per sostituire lo sfortunato infortunio di Marc ter Stegen, che si era protratto per lungo tempo. Il Barcellona aveva bisogno di un portiere e ha scelto Szczęsny, che ha accettato la sfida dopo aver appeso i guanti al chiodo in estate. Il polacco ha risposto dimostrando di essere ancora uno dei migliori portieri del calcio europeo”.

Il comunicato del Barcellona, inoltre, continua con: “In 30 presenze con il Barcellona nella stagione 2024/25, Szczęsny ha mantenuto la porta inviolata 14 volte e non ha mai perso in Liga. L’esperienza e la maturità del giocatore polacco sono state di grande aiuto per l’allenatore Hansi Flick in una squadra del Barcellona giovane e inesperta. L’esperienza del portiere al Barcellona è un’ulteriore aggiunta alla sua straordinaria carriera. Szczęsny ha annunciato il suo ritiro nell’agosto 2024. Tuttavia, la chiamata del Barcellona lo ha riportato al calcio giocato dopo una carriera ammirevole e numerosi successi. Dopo aver lasciato la sua città natale, Varsavia, all’età di 16 anni, ha giocato per importanti squadre europee come Arsenal, Roma e Juventus, maturando una grande esperienza nei massimi campionati europei”.

Infine, si legge: “Con il triplete nazionale al Barcellona nel 2024/25, Szczęsny ha conquistato 14 trofei in carriera, con oltre 500 presenze, 83 delle quali in Champions League, le ultime otto delle quali la scorsa stagione con la maglia del Barcellona. Potrebbero non essere le ultime, visto che il portiere rimarrà blaugrana fino al 2027“.