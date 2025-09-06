L’ex centrocampista del Barcellona Thiago Alcántara dovrebbe tornare al club nello staff di Flick secondo il canale d’informazione “Cadena SER”

Dopo aver già affrontato un’avventura da tramite tra Flick e lo spogliatoio all’inizio del percorso dell’allenatore tedesco al Barcellona, Thiago Alcántara potrebbe tornare nello staff del club spagnolo.

Questo è quanto ha rivelato il canale d’informazione spagnolo “Cadena SER“, affermando il ritorno dell’ex centrocampista in blaugrana.

L’esperienza dell’ispano-brasiliano in vari top club (Bayern Monaco e Liverpool tra le altre) e la sua conoscenza del settore giovanile del Barcellona, sono fattori che l’attuale allenatore tedesco apprezza particolarmente.

Per questo l’inserimento di una figura come quella di Thiago porterebbe un valore aggiunto alla società che l’anno scorso ha vinta LaLiga ed è uscita solo in semifinale di Champions League, costretta ad arrendersi all’Inter nel doppio confronto.

Barcellona, nuova avventura per Thiago Alcántara

Come raccontato, il rapporto tra Flick e Alcántara è nato all’inizio della scorsa stagione, quando il calciatore aveva deciso di aiutare l’allenatore nei primi giorni della sua avventura in Catalogna con un ruolo da mediatore.

Mansione svolta con estrema facilità e profonda conoscenza, che ha portato il tedesco a richiamare l’ex giocatore per tenerlo all’interno del suo staff e per gestire soprattutto situazioni di disequilibrio all’interno dello spogliatoio.